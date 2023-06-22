Во время одиночного благотворительного заплыва через Ла-Манш пропал английский пловец

42-летний пожарный-спасатель из Великобритании Иэн Хьюз пропал во время одиночного заплыва через пролив Ла-Манш между Великобританией и Францией. Как пишет Русская служба Би-би-си, он стартовал 20 июня из английского Дувра. В тот же день пришли сообщения о его пропаже.

Власти Франции и Бельгии отправили на поиски Хьюза патрульные катера и военные вертолеты. Спасательная операция продолжалась весь день 21 июня, но успехов не принесла. Об этом «с глубоким сожалением» сообщила Федерация пловцов и пилотов Ла-Манша — организация, которая отслеживает пересечения пролива.

Позже о том, что Хьюз пропал без вести объявила пожарная служба английского региона Уэст-Мидлендс, где он служил последние 23 года.

Местная пресса сообщала, что в заплыв Хьюз отправился в сопровождении катера. Когда и при каких обстоятельствах группа поддержки потеряла из виду пловца остается неясным.

Своим заплывом Хьюз планировал собрать 21 тысячу фунтов стерлингов пожертвований для медицинских и пожарных служб.

Одиночные и групповые заплывы через Ла-Манш проводятся уже более 150 лет, за это время пролив своим ходом успешно пересекли более десяти тысяч человек. Погибли, пытаясь это сделать, десять пловцов.

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