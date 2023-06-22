Власти за три года потратят 120 миллионов рублей на лояльных иностранных журналистов 

Российские власти за три года потратят почти 120 миллионов рублей на организацию премии «Честный взгляд» и выплату призов для лояльных иностранных журналистов, которые «объективно» освещают российские гуманитарные проекты. Об этом пишет «Агентство».

«Конкурс объединяет авторов публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях, способствующих международному развитию отношений России с дружественными странами», — говорится на сайте премии.

Как пишет «Агентство», первый такой конкурс Россотрудничество уже провело в прошлом году. Тогда он обошелся в 40 миллионов рублей. Согласно сайту госзакупок, в этом году на «Честный взгляд» собираются потратить 38,7 миллиона рублей, а в 2024 — еще 40 миллионов.

«Агентство» уточняет, что почти четверть суммы, выделенной на премию в этом году, потратят на обучение. Девять с половиной миллионов рублей пойдет на сувениры, сбор заявок и работу жюри. Сама церемония награждения, банкет, билеты и проживание в 4-звездочном отеле для 100 участников обойдется в 11 миллионов рублей. В прошлом году их размещали в отеле «Никольский», а церемония проходила в одном из залов ГУМа.

Призовой фонд в этом году составит два с половиной миллиона рублей. А бороться за него должны будут журналисты из 79 стран, включая США и страны Евросоюза.

В прошлом году победителей было пятеро и каждый должен был получить по полмиллиона рублей. Всего же в 2022 году на эту премию подали 118 заявок из 28 стран мира.

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