Обвиняемый в распространении «фейков» о российской армии рассказал в суде о пытках при задержании

Автор телеграм-канала «Настоящее преступление» криминалист Руслан Ушаков, которого обвиняют, в частности, в распространении «фейков» о российской армии, рассказал в суде о пытках при задержании. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на слушателей, присутствовавших на заседании.

По их словам, Ушаков рассказал, что после его задержания 14 декабря 2022 года неизвестные люди в штатском пытали его электрическим током, требуя дать признательные показания.

Как пишет «Медиазона», ссылаясь на данные суда, Ушакова обвиняют сразу по нескольким статьям, кроме распространения «фейков» об армии, ему вменяют статьи о «призывах к терроризму», «реабилитации нацизма» и «возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия».

По данным «ОВД-Инфо», поводом для возбуждения дела против Ушакова стали его посты в собственном телеграм-канале «Настоящее преступление». В них он якобы рассказывал об обстрелах Мариуполя, убийствах мирных жителей в Украине и призывал применить насилие в отношении Владимира Путина.

Свидетель обвинения, который ранее заявлял, что Ушаков в своем телеграм-канале «крайне негативно отзывался о действиях ВС РФ, считал, что действия Российской Федерации незаконны, что Российская Федерация ведет политику оккупантов», на суде изменил свои показания. Он заявил, что постов про войну в канале не видел, а, читая его, ненависти не испытывал.

Разницу между данными ранее показаниями и сказанным в суде свидетель объяснил тем, что первый раз его допрашивали рано утром и у него «было непонимание того, что происходило».

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