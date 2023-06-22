Илон Маск и Марк Цукерберг договорились о «бое в клетке»

Владеющий компанией Twitter миллиардер Илон Маск и хозяин компании Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, Марк Цукерберг договорились о «бое в клетке». Ранее Маск написал в твиттере, что «хотел бы сразиться в клетке» с Цукербергом. В ответ тот запостил в сторис инстаграма скриншот этого поста Маска с текстом «Cообщи место».

После этого Маск ответил: «Вегас Октагон». Октагоном называют восьмиугольную клетку для боев по правилам смешанных боевых единоборств, которую использует промоушен UFC, чья штаб-квартира расположена в Лас-Вегасе.

«Я владею приемом, который я называю “Морж”. Это когда я лежу на своем оппоненте и абсолютно ничего не делаю», — добавил позже Маск.

В комментариях пользователи пожелали удачи Маску и посоветовали ему приступить к тренировкам, напомнив, что Цукерберг хоть и легче него, но моложе и активно занимается боевыми единоборствами. Так, недавно он выиграл две медали на турнире по бразильскому джиу-джитсу, который проводился в Кремниевой долине.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.