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«Би-2» передали гонорар за концерт в Казахстане местным пострадавшим от лесного пожара

12:29 • 22.06.2023

Российская группа «Би-2» дала концерт в казахстанском Семее. Во время выступления музыканты сообщили, что все вырученные средства будут перечислены семьям погибших и пострадавшим от лесного пожара на территории Государственного природного резервата «Семей орманы».

«Перед началом тура “Би-2” по Казахстану в Абайской области произошла страшная трагедия. Мы хотим выразить искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Все средства, вырученные сегодня, пойдут в фонд помощи пострадавшим», — сказал Шура Би-2 со сцены.

В результате пожара на территории «Семей орманы», случившегося 8 июня 2023 года, погибли 14 государственных служащих.

В России группа «Би-2» попала в негласный «черный список» музыкантов, чьи выступления на территории страны запрещены. Солист группы Лева Би-2 (Егор Бортник) также внесен в реестр «иноагентов» за свои антивоенные высказывания.

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