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В Москве покончил с собой один из разработчиков советского термоядерного оружия

21:29 • 21.06.2023

Тело 92-летнего физика-ядерщика Григория Клинишова обнаружили в его квартире на Космодамианской набережной в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Там сообщили, что Клинишов совершил самоубийство. Рядом с телом была обнаружена записка, в которой покойный попрощался с близкими.

Кандидат физико-математических наук и лауреат Ленинской премии 1962 года Григорий Клинишов — один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Он также принимал участие в разработке нескольких типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.

22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне прошли испытания термоядерной бомбы РДС-37. Ударной волной  были повреждены здания в 59 населенных пунктах, а несколько десятков человек получили травмы.

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