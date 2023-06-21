Страны-члены Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций

Страны ЕС согласовали новый, 11 по счету пакет санкций против России. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте Представительства Швеции в Совете ЕС.

«Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций», — говорится в сообщении.

В свою очередь, посол Польши в ЕС Анджей Садось уточнил, что в рамках нового пакета санкции будут введены в том числе против 70 российских граждан, которые, в частности, несут ответственность за вывоз с оккупированных территорий украинских детей. Так, под ограничения попадут более 30 компаний, которые оказывали помощь российской армии.

Кроме того, по словам Садося, новый пакет санкций содержит запрет на въезд в Евросоюз российских грузовых прицепов и на транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба».

«Ужесточение экспортных ограничений, нацеленное на организации, поддерживающие Кремль, нанесет еще один удар по путинской военной машине», — прокомментировала в твиттере согласование нового пакета санкций глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.