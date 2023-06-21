Сотрудника ядерного центра приговорили к девяти годам колонии по делу о «госизмене»

Нижегородский областной суд признал виновным в государственной измене сотрудника одного из режимных оборонно-промышленных предприятий региона и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород», ссылаясь на региональное управление ФСБ. По данным агентства, приговор вынесли 23 мая.

Как пишет «Медиазона», осужденного зовут Виктор Ильин. В свою очередь, «Коммерсантъ» уточняет, что он работал в Федеральном ядерном центре в Сарове Нижегородской области.

Как сообщали в ФСБ, Ильин большую часть жизни работал «в области повышения обороноспособности страны». По версии следствия, в 2022 году он из корыстных побуждений решил организовать канал передачи секретной информации спецслужбам Украины, США и Великобритании.

В частности, как утверждают в российской спецслужбе, Ильин собирался передать иностранным разведкам «сведения о новейших научных разработках», в том числе информацию о «предохранительно-исполнительном механизме взрывателя» и «боевой части направленного действия», патентом на которые владеет ядерный центр.

Для организации канала передачи секретной информации он якобы использовал поддельные документы и специальное программное оборудование. Подготовка к преступлению заняла у Ильина несколько лет, утверждают в ФСБ.

Осуществить свои замыслы Ильин не смог — о них стало известно ФСБ, и его задержали.

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