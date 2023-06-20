Эстония первой на постсоветском пространстве легализовала однополые браки 

Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял поправки к закону о семье, которые разрешили однополые браки в стране. Об этом сообщает ERR.

Документ, который предусматривает, что в брак могут вступить два совершеннолетних человека любого пола, поддержали 55 депутатов, 34 — проголосовали против. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Эстония станет первой страной на постсоветском пространстве, где однополые пары смогут заключить брак, и второй страной в Восточной Европе — первой была Словения.

С 2016 года в Эстонии также работал закон, позволявший однополым парам заключать соглашение о совместном проживании — фактически аналогичный браку статус. Однако для полноценной работы закона парламент не принял соответствующие исполнительные акты.

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