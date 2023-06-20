Поддержать
Новости

Эстония первой на постсоветском пространстве легализовала однополые браки 

12:23 • 20.06.2023

Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял поправки к закону о семье, которые разрешили однополые браки в стране. Об этом сообщает ERR.

Документ, который предусматривает, что в брак могут вступить два совершеннолетних человека любого пола, поддержали 55 депутатов, 34 — проголосовали против. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. 

Эстония станет первой страной на постсоветском пространстве, где однополые пары смогут заключить брак, и второй страной в Восточной Европе — первой была Словения. 

С 2016 года в Эстонии также работал закон, позволявший однополым парам заключать соглашение о совместном проживании — фактически аналогичный браку статус. Однако для полноценной работы закона парламент не принял соответствующие исполнительные акты.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»