Зеленский ответил Путину на заявления об уничтожении американских систем ПВО 

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления Владимира Путина о том, что российским военным удалось уничтожить под Киевом пять американских зенитных комплексов Patriot.

«Кто бы там в России ни рассказывал, что наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин во время экономического форума в Санкт-Петербурге заявил об уничтожении нескольких комплексов ПВО, которые Украине поставили США.

«Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений», — сказал он.

Ранее об уничтожении комплексов Patriot заявляли и в российском Минобороны. Там утверждают, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» были уничтожены пять пусковых установок комплекса.

Журналисты CNN тогда подтвердили, что в результате удара повреждения получил один комплекс Patriot. Однако, по данным канала, они были минимальными, а в Пентагоне позже заявили, что комплекс удалось починить.

Между тем, по открытым данным, Украина никогда не располагала таким количеством комплексов Patriot, какое якобы уничтожили российские военные.

Так, американская газета Wall Street Journal 11 июня сообщала, что Украина получила два полных комплекса Patriot. Каждый из них состоит из трех элементов — пусковой установки, радара и командного пункта.

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