За 2022 год Минобороны зарегистрировало более девяти тысяч новых получателей пенсии по потере кормильца

За 2022 год российское Минобороны зарегистрировало более девяти тысяч новых получателей пенсии по потере кормильца, подсчитали «Важные истории». По информации журналистов, почти все эти люди — родственники погибших в Украине солдат.

Особенно резко количество получателей военной пенсии по потере кормильца выросло в Тыве — более чем в пять раз по сравнению с 2021 годом. Еще в семи регионах рост составил более 50%. Больше всего новых получателей такой пенсии в 2022 году было зарегистрировано в Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Меньше всего — в Центральном, Сибирском и Северо-Западном, а также в аннексированном Крыму.

Также в России выросло количество людей, которые получили инвалидность из-за военной травмы. По данным «Важных историй», которые ссылаются на Федеральный реестр инвалидов, с 24 февраля 2022 года по май 2023-го военную инвалидность могли оформить 4,5 тысячи участников войны в Украине.

Получение инвалидности и оформление пенсии по потере кормильца журналисты называют долгими и забюрократизированными процессами, поэтому в реальности и погибших, и раненых в разы больше. По данным «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны», которые собирают информацию по открытым источникам, в Украине погибли более 25 тысяч российских военных. В последний раз российское Минобороны отчитывалось о погибших в Украине в конце сентября 2022 года. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сказал, что на войне умерли 5 937 человек.

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