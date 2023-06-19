Воевавшим в Украине студентам-контрактникам позволят перейти на бюджет в приоритетном порядке

Студентам, обучающимся в вузах на платной основе, предоставят возможность «в приоритетном порядке» перейти на бюджет, если они воевали в Украине. Об этом на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, с этой целью правительство наделят полномочиями по перераспределению вакантных бюджетных мест в вузах.

Она добавила, что уже в следующем учебном году участники войны в Украине смогут поступить в университеты на выбранные специальности по отдельным квотам. Также военные смогут бесплатно пройти подготовительные курсы для поступления в вузы.

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