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ТНТ-Premier удалил сериал «Ольга» с Яной Трояновой. Недавно она дала интервью Дудю, в котором осудила войну

20:01 • 19.06.2023

Сервис ТНТ-Premier удалил со своего сайта сериал «Ольга» с актрисой Яной Трояновой в главной роли. На это обратила внимание Ксения Собчак. В конце мая Троянова дала интервью Юрию Дудю, в котором осудила войну в Украине и поддержала Алексея Навального.

«Ещё сегодня утром серии были доступны, однако теперь доступа к ним нет — при попытке зайти на сайт происходит перенаправление на ошибку 404 — ссылка больше не работает или устарела. Страница также спрашивает “Что могло случиться?”», — написала Собчак. 

Телеканал ТНТ начал показ последнего — пятого сезона сериала «Ольга» 10 апреля. Заключительная серия вышла 4 мая. В ней героиня Трояновой произнесла фразу «За мир, за любовь». 

29 мая Юрий Дудь, признанный в России «иноагентом», опубликовал интервью с актрисой. В разговоре с журналистом Троянова осудила войну в Украине и действия российских властей.   

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