Процесс по новому делу против Навального закрыли для слушателей и прессы без объяснения причин

На процессе по делу против Алексея Навального в зал не пустили слушателей, а спустя некоторое время отключили трансляцию для журналистов. Представитель пресс-службы суда предположил, что процесс закрыли, но не смог ответить с какой формулировкой. Он пообещал уточнить этот вопрос только завтра.

В рамках нового уголовного дела Навального и его соратников обвиняют сразу по нескольким «экстремистским» статьям, а обвинительный вердикт грозит политику более чем 30 годами колонии.

Поводом для закрытия процесса, судя по всему, послужила некая «информация» полученная от одного из сотрудников колонии, где отбывает наказание Навальный. Суть сообщения, а также его источники остались неясными из-за плохого качества трансляции из зала суда.

Как пишет «Медиазона», эта «информация» сначала стала поводом для того, чтобы не допускать слушателей в зал. Туда не пустили даже родителей Навального. Их отправили в отдельное помещение слушать ту же низкокачественную трансляцию, что и журналисты.

Затем ссылаясь на ту же «информацию» прокурор потребовал полностью закрыть процесс. Гособвинитель упомянул, что речь идет о «провокациях, направленных на физическое воздействие».

Защита Навального и других обвиняемых по этому делу активно возражала. Так, адвокат Даниэля Холодного Светлана Давыдова напомнила, что меры безопасности, принятые на этом процессе и так являются беспрецедентными, так как суд проходит на территории колонии.

«Мне интересно посмотреть на злоумышленника, который мог бы пронести хоть что-то, да еще и при таком количестве сотрудников здесь [что-то попробовать сделать]», — сказала Давыдова.

Она также отметила, что из документа, на который ссылается обвинение, непонятно откуда сотрудник колонии получил эту «информацию». «По сути взяли просто с потолка», — заявила Давыдова.

Против закрытия процесса выступил и сам Холодный. «Государству очень стыдно, что они за полтора года расследования не смогли собрать ничего», — прокомментировал он ходатайство гособвинения о закрытии процесса.

Также защита напомнила суду, что в случае необходимости можно закрыть отдельные заседания, но не весь процесс целиком. В свою очередь, прокурор сказал, что не видит оснований не доверять «информации» от офицера ФСИН и заявил, что открытый судебный процесс может представлять угрозу не только для его участников, но и для их родственников.

После этого трансляция, которую смотрели журналисты, прекратилась. Означает ли это, что судья отправилась выносить решение по ходатайству о закрытии процесса, осталось неясным.

«Господа, я так понимаю процесс закрыли», — сказал журналистам представитель пресс-службы Мосгорсуда Вадим Полежаев, отвечающий на этом процессе за взаимодействие с прессой. Тогда его попросили уточнить, закрыт ли весь процесс целиком и если да, то с какой формулировкой.

«Я думаю, что мы об этом узнаем ближе к завтрашнему дню», — ответил Полежаев.

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