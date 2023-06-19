Навальный анонсировал запуск агитационного проекта против войны и Путина

Алексей Навальный анонсировал запуск нового агитационного проекта против политики Владимира Путина и войны. Он будет направлен на изменение общественного мнения, сообщается на сайте оппозиционера.

По словам Навального, речь идет о кампании, в рамках которой волонтеры будут настраивать россиян против войны. «Мы к каждому будем искать свой подход, не пытаясь говорить с программистом из Москвы, молодой матерью из Орла и военным пенсионером из Челябинска одним языком. […] Это умная, тонкая и упорная работа вдолгую, и я призываю присоединиться к нам тех, кто хочет реального дела и реального вклада, а не бесконечного нытья в Фейсбуке и Твиттере, где мы пытаемся переубедить самих себя», — написал Навальный.

Оппозиционер отметил, что будущая система позволит агитаторам «включиться в нее в удобное время из любого места и, сохраняя при желании анонимность, связаться голосом или текстом с избирателем внутри РФ, соответствующим нужным параметрам — пол, возраст, город, род занятий и так далее». «Система учит вас агитировать, опираясь на предыдущий опыт, подсказывая схему разговора, факты и фразы. В каком-то смысле это похоже на создание и обучение искусственного интеллекта. Мы должны создать и обучить систему коллективного интеллекта, убеждающего избирателей выступать и против ненавистных нам кандидатов — “Война” и Путин», — говорится на сайте политика.

Первой задачей проекта Навальный назвал охват 10 миллионов избирателей, что, по его мнению, «уже гарантирует сдвиг общественного мнения». Он объявил о наборе айти-специалистов, маркетологов, социологов и политологов, а также волонтеров, готовых вести разговоры с россиянами и отрабатывать сценарии и подходы к ним. Также, по словам оппозиционера, проекту требуются люди, готовые поддержать его материально.

«Наша деятельность, безусловно, будет объявлена незаконной и подрывной. Все силы государственного аппарата будут брошены на борьбу с ней. Ну и отлично, а мы бросим все силы на борьбу с аппаратом войны, коррупции и тупости», — написал Навальный.

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