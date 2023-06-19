На конференции ООН по климату женщины-делегаты пожаловались на травлю и домогательства со стороны мужчин

Женщины делегаты, принимавшие участие в конференции ООН по климату COP27 в прошлом году столкнулись с травлей, оскорблениями и домогательствами со стороны коллег-мужчин. Об этом пишет газета The Financial Times, ссылаясь на пострадавших.

Так, в частности, глава мексиканской делегации на конференции Камила Сепеда рассказала журналистам, что среди прочего получала от мужчин-делегатов «неприемлемые сообщения».

По словам Сепеды, она не хотела об этом рассказывать, но решилась на это сейчас, потому что женщины, участвующие в мероприятиях ООН, продолжают сталкиваться с неподобающим поведением коллег мужского пола. По мнению Сепеды, ООН необходимо принять «упреждающие меры».

Еще один собеседник газеты, чье имя издание не раскрывает, рассказал, что от домогательств на конференции по климату пострадала не только Сепеда.

После этих жалоб представители около 20 стран, принимавших участие в конференции, призвали организаторов обратить внимание на то, «как обращаются с участницами переговоров», а также обеспечить на конференции «уважительное и безопасное рабочее пространство». Соответствующее письмо в ООН подписали, в частности, представители Мексики, США, Великобритании, Германии, Перу и Канады.

Как пишет FT, на домогательства также пожаловались участницы подготовительных мероприятий COP28, которые проходят в немецком Бонне. По данным издания, травле подверглись несколько женщин из мексиканской делегации, которые заявили, что мужчины пытались «подорвать к ним доверие».

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