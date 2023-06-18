В Астане в отделении банка Kaspi мужчина взял в заложники семь человек. Его задержали

В столице Казахстана Астане в здании банка Kaspi Банка на улице Достык вооруженный мужчина взял в заложники семерых человек. Их освободили после штурма полиции, сообщает МВД Казахстана.

В ведомстве уточнили, что напавший на банк мужчина «обезврежен». Ни он, ни заложники не пострадали — всех их осмотрели медики. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов руководил штурмом, а также вел переговоры с напавшим мужчиной. Какие требования он выдвинул — в МВД не уточнили.

Казахстанское издание ORDA, не уточняя источник информации, сообщило, что захватчик — 30-летний Алихан Мурадов, имеющий «небольшой» кредит в банке. Его требованием якобы было «перечислить все активы Kaspi Bank в фонд детям, больным, инвалидам и неимущим». Официального подтверждения имени задержанного и его требований пока не было.

В Kaspi заявили, что среди заложников были только сотрудники банка.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.