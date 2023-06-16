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«За такую работу им положен орден сутулого». Слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата обвинили в экстремизме

21:52 • 16.06.2023

Депутата от КПРФ из Новокуйбышевска Михаила Абдалкина обвинили в экстремизме из-за запрещенной песни, опубликованной на его странице во «ВКонтакте». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. 

«Принесли повестку на суд по запрещенной песне музыкальной рок-группы “Электропартизаны”, которую нашли у меня на странице во “ВКонтакте”, бросив все дела и прослушивая 6000 моих аудиозаписей. За такую работу им положен орден сутулого», — написал Абдалкин. 

В свою очередь, телеграм-канал «Протокол.Самара» уточняет, что речь идет о треке «Звезда и автомат», который был внесен в списки экстремистских материалов в 2020 году.

Абдалкин получил широкую известность после того, как опубликовал видео того, как он слушает послание Путина Федеральному собранию в феврале 2023 года с лапшой на ушах.

После доноса, который на него написал депутат Госдумы Александр Хинштейн, Абдалкина оштрафовали на 150 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии. 

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