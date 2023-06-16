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За две недели на войне погибли девять старших офицеров российской армии. Двое из них — во время рейда «Русского добровольческого корпуса» в Белгородскую область

20:46 • 16.06.2023

За последние две недели в Украине погибли шесть российских офицеров в звании от подполковника и выше. Еще трое старших офицеров были убиты на территории России. Имена погибших установили по открытым данным журналисты «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си, которые совместно с волонтерами ведут счет российских потерь. 

Всего к 16 июня удалось установить имена 251 погибшего офицера российской армии в звании от подполковника и выше. Журналисты сравнивают потери среди старших офицеров российской армии за последние две недели с таковыми в первый месяц после того, как ВСУ получили американские установки HIMARS. Тогда ракетами этих систем украинцам удалось поразить несколько российских штабов. 

При этом трое из девяти погибших были убиты на российской территории. Как пишет «Медиазона», в Белгородской области во время последнего рейда РДК погиб командовавший полком мобилизованных муж главы подмосковного города Истра Владимир Кузнецов. 

Еще одной жертвой рейда РДК в Белгородскую область стал полковник Андрей Стэсев. Он возглавлял оперативную группировку «Белгород», которая должна оборонять регион. 

Третьим погибшим на российской территории старшим офицером был Николай Быков из спецотряда СОБР «Кмет» по Курской области. Как пишет издание, его убили диверсанты еще в сентябре 2022 года, но имя его удалось установить только сейчас.

Кроме того, удалось подтвердить гибель пятого с начала войны российского генерала. Им стал генерал-майор, начальник штаба 35-й общевойсковой армии Сергей Горячев. Он командовал отражением контратаки ВСУ в Запорожской области, а погиб от ракетного удара.

С 4 июня журналистам и волонтерам удалось установить еще 1 058 имен погибших в Украине российских военнослужащих. Всего сейчас в списке 25 528 человек. 

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