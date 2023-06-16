Правозащитники опубликовали видео пыток осужденного за «госизмену» Евгения Чистова

«Первый отдел» опубликовал видео пыток осужденного за «госизмену» экс-полицейского Евгения Чистова (осторожно, на видео по ссылке запечатлены кадры пыток). По словам правозащитников, кадры избиения были сняты два года назад на видеорегистратор одного из сотрудников ИК-5 в Мордовии.

26 мая 2021 года администрация колонии распорядилась перевести Чистова в другую камеру. Он отказался, объясняя это тем, что там находится «психически неуравновешенный» человек, с которым у него был конфликт. Тогда сотрудники ФСИН повалили Чистова на пол, начали избивать и заламывать ему руки.

«Случаев применения ко мне физической силы было четыре. Два раза применялись спецсредства (газ), также меня пытались довести до самоубийства (остался шрам на руке)», — рассказал Чистов.

Он также обвинил прокуратуру и Следственный комитет в покрывательстве пыток и бездействии. «Моя жена также обращалась в ОНК Мордовии дважды, но и она лучила лживую отписку о том, что „все хорошо“», — отмечает Чистов.

Бывшего полицейского Евгения Чистова в 2015 приговорили к 13 годам строгого режима за «госизмену». По версии следствия, он передавал американскому ЦРУ секретную информацию о работе МВД и других российских ведомств.

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