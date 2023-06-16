На ПМЭФ из-за приезда Путина и возможных атак дронов отключат интернет 

В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме выступит Владимир Путин. Из-за этого на площадке не будет работать мобильный интернет, пишет телеграм-канала Faridaily со ссылкой на одного из операторов связи и участника форума.

Интернет решили отключить из опасений, что территорию конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», где проходит ПМЭФ, могут атаковать беспилотники. Соответствующее поручение операторам связи дало Минцифры. Пока Путин не уедет участникам форума придется пользоваться вай-фаем, который предоставляют организаторы. Справится ли сеть с нагрузкой — неизвестно.

Отключение интернета подтвердили и в пресс-службе Росконгресса, но в качестве причины там назвали технические работы.

«В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи, на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе сложилась похожая ситуация в Сочи и Адлере. Там, во время проведения Евразийского конгресса, где также выступал Путин, власти на три дня ограничили доступ в интернет. Участники мероприятия рассказывали, что из-за отключения LTE-сети не работали банковские карты, приложения такси и почти не проходили звонки по сотовой связи.

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