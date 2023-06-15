Жители Новой Таволжанки обвинили военных в мародерстве 

Эвакуированные жители села Новая Таволжанка в Белгородской области обвинили российских военных в мародерстве. Об этом они написали на странице местного губернатора Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте».

Одна из местных жительниц написала, что российские военные, которые должны были защищать жителей Новой Таволжанки и их имущество, грабят их дома.

«Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, воруются личные вещи и имущество. Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округе Новой Таволжанки», — говорится в одном из таких комментариев. На него обратил внимание телеграм-канал «Говорит НеМосква».

Днем ранее другой житель Новой Таволжанки оставил на странице Гладкова похожий комментарий, убедился «Холод». По его словам, двери нескольких домов взломали.

«Все вещи перевернуты, искали мелкие драгоценные вещи, часть из них украдена. В одном из домов присутствуют акты вандализма: разбиты телевизоры, вспорота мебель. В доме явно живут солдаты. Есть следы жизнедеятельности на территории дома: во дворе обнаружили два ранее украденных у других соседей велосипеда, две канистры с маслом или бензином неизвестного происхождения, и следы, вероятно, сухпайков с логотипом армии РФ», — говорится в сообщении.

В этом же комментарии житель Новой Таволжанки утверждает, что кто-то собрал всю мебель в кучу. Он предположил, что ее хотят вывезти. «Есть подозрения, что живут солдаты, просим защитить дом от дальнейшего разграбления», — попросил он.

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