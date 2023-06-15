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В закрытый реестр лиц, «аффилированных» с «иноагентами», попал 861 человек 

15:39 • 15.06.2023

Министерство юстиции отчиталось о деятельности «иностранных агентов» и контроле за ними. На опубликованный доклад обратило внимание «ОВД-Инфо»

Среди прочего в документе говорится, что по состоянию на конец 2022 года в закрытый реестр лиц, «аффилированных» с «иностранными агентами», внесен 861 человек. 

Имена и фамилии людей, внесенных в реестр, в докладе не раскрываются. В то же время в Минюсте отметили, что большинство из них были связаны с «деятельностью в период подготовки и проведения выборов».

В 2022 году Минюст признал «иноагентами» и внес в соответствующий реестр 188 физических и юридических лиц. Как говорится в докладе, это почти в полтора раза больше, чем в 2021 году. В самом министерстве такое изменение статистики объяснили возросшим количеством негативных публикаций о российских властях и «событиях» в Украине.

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