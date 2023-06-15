В Петербурге с бывшей тюрьмы «Кресты» сняли мемориальную доску Анны Ахматовой

В Санкт-Петербурге со здания бывшей тюрьмы «Кресты» на Арсенальной набережной сняли мемориальную табличку, установленную в память о поэтессе Анне Ахматовой. Внимание на это обратил фотограф Миша Бурлацкий.

Он опубликовал фотографию стены, где раньше висела памятная доска, и поинтересовался у подписчиков, где она находится теперь.

«Мемориальная доска располагалась на доме № 7, литера К, там ранее находились главный вход в “Кресты”, столовая личного состава, контрольно-пропускной пункт и приемная следственного отделения», — пишет «Фонтанка».

Издание уточняет, что в конце мая УФСИН по Петербургу полностью передал комплекс зданий «Крестов» акционерному обществу «ДОМ.РФ». Официальных комментариев от компании или властей Петербурга по поводу исчезновения таблички пока нет.

В то же время, издание 78.ru со ссылкой на источники близкие к УФСИН написало, что мемориальную доску украли. Однако в полицию об этом никто не сообщил.

В 1938-1939 годах в «Крестах» сидел сын Анны Ахматовой писатель Лев Гумилев. Его обвиняли в «руководстве антисоветской молодежной организацией и контрреволюционной агитации». Вместе с Гумилевым тогда арестовали и мужа Ахматовой — Николая Пунина.

Ахматова носила им передачи, а позже в поэме «Реквием» она написала, что провела у стен тюрьмы 300 часов, но передачи так и не приняли. Напротив «Крестов» установлен памятник поэтессе.

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