Стенд Белгородской области на ПМЭФ стоит в два раза больше, чем было выделено на компенсации жителям, потерявшим дома из-за обстрелов 

Власти Белгородской области потратили на стенд для Петербургского экономического форума почти в два раза больше денег, чем выделили на компенсации жителям, которые потеряли свои дома из-за обстрелов. Об этом пишет телеграм-канал «Можем объяснить».

Стенд на ПМЭФ, согласно данным портала Госзакупок, обошелся властям региона в 11 миллионов рублей. Он сделан из живых растений и цветов в виде карты Белгородской области. Также там подвесили куб с экраном дополненной реальности. Конкурс на производства стенда объявили в декабре 2022 года.

В то же время на субсидии жителям области, которые потеряли жилье в результате обстрелов, в бюджете региона на 2023 год власти выделили всего 6,4 миллиона рублей. При этом жителям Щебекинского района, который больше всех пострадал от обстрелов, достанется на всех лишь миллион рублей, уточняет издание.

Кроме того, телеграм-канал «Можем объяснить» выяснил, что цена стенда Белгородской области на ПМЭФ почти равна общей сумме пособий для малоимущих граждан и примерно в два раза превышает сумму выплат инвалидам боевых действий и членам семей погибших на войне.

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