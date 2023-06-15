Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии

Тверской районный суд в Москве признал музыканта Бориса Гребенщикова виновным в «дискредитации» российской армии и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

Как выяснилось в ходе заседания, поводом для составления протокола стало интервью Гребенщикова израильскому «9 каналу», в котором он назвал действия России в Украине фашизмом. Таким образом, по мнению силовиков, Гребенщиков «дискредитировал» российскую армию.

Также стало известно, что донос на него по этому поводу написал депутат-единоросс Бийсултан Хамзаев.

Защита Гребенщикова в ходе рассмотрения настаивала, что он в интервью «высказывал свое личное мнение, он не имеет доступа ни к каким каналам, тем более к "9 каналу"». Кроме того, адвокат утверждал, что Гребенщиков предпринимает «все усилия к тому, чтобы материал был удален».

Кроме того, защита ходатайствовала о прекращении дела за истечением срока давности, так как интервью, ставшее поводом для протокола, было опубликовано в мае 2022 года. Однако суд не принял эти доводы во внимание.

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