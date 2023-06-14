За нарушение режима военного положения будут штрафовать или арестовывать 

Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф или административный арест за нарушение режима военного положения.

Так, принятый документ предусматривает для физических лиц штрафы до тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток, а для должностных — штрафы до двух тысяч и арест на тот же срок. В случае, если режим военного положения нарушен с использованием автомобиля, то его также могут конфисковать.

Военное положение сейчас введено в аннексированных Россией регионах Украины — Донецкой, Луганской, а также в оккупированных регионах Харьковской и Запорожской областей.

Наказание в виде 30 суток ареста за нарушение режима военного положения ранее появилось в другом законе, напоминает Русская служба Би-би-си. Речь идет о поправках в законы о военном положении и выборах. Они позволили силовикам задерживать граждан на срок до 30 суток «в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение».

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