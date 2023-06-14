Экс-полицейские, подбросившие наркотики журналисту Голунову, выйдут на свободу раньше срока  

Трое бывших полицейских, которые подбросили наркотики Ивану Голунову, выйдут на свободу раньше срока. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Максиму Уметбаеву, Акбару Сергалиеву и Денису Коновалову суд смягчил наказание, заменив срок в колонии на принудительные работы. Сам Голунов не возражал против такого решения в отношении этих троих.

О замене срока на принудительные работы просил еще один фигурант этого дела — Роман Феофанов, но ему отказали. Голунов в суде выступил против его освобождения, объяснив это тем, что Феофанов единственный не извинился перед ним. Также журналист рассказал «Медузе», что экс-полицейский бил его при задержании. Кроме того, месяц назад Голунов сообщил, что тогда силовики «сломали ему два позвонка».

«Выяснилось, что в 2019 году менты сломали мне два позвонка. Ранее это проходило как ушибы. МРТ я тогда не делал. Но теперь подумываю сделать МРТ грудной клетки, которая иногда до сих пор болит», — написал он в фейсбуке.

В июне 2019 года журналисту Ивану Голунову полицейские подбросили наркотики и обвинили в их сбыте. Голунов тогда отверг все обвинения и заявил, что его преследуют из-за журналисткой деятельности. На фоне общественного резонанса спустя несколько дней обвинения с него сняли.

В мае 2021 года полицейские, которые подбросили Голунову наркотики, были осуждены. Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Трое экс-полицейских, которые задерживали Голунова, получили по восемь лет колонии, а еще один — Денис Коновалов — пять лет колонии. В 2022 году суд снизил им сроки на полгода и девять месяцев. Бывшие полицейские, кроме Ляховца, получили право просить о замене заключения на принудительные работы, так как они уже отбыли половину назначенного им срока.

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