Депутат Госдумы Адам Делимханов, вероятно, был ранен. Рамзан Кадыров попросил у украинской разведки информацию за «вознаграждение»

Телеканал российского Минобороны «Звезда» со ссылкой на Госдуму сообщил, что депутат и ближайший соратник Рамзана Кадырова Адам Делимханов был ранен, но остался жив. Так в Госдуме отреагировали на сообщения о гибели депутата, которые, как сообщает «Звезда», появились в украинских телеграм-каналах.

В Госдуме не уточнили, при каких обстоятельствах и где произошло ранение. Депутат Дмитрий Кузнецов со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина сообщил, что Делимханов «жив и здоров, желает здоровья нам», также не сообщив о деталях предполагаемого ранения

Рамзан Кадыров сообщил, что не может выйти на связь с Делимхановым. «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — написал он.

Первым о гибели Делимханова сообщил украинский журналист Кирилл Сазонов. По его версии, это произошло в Приморске (вероятно, в оккупированном Россией городе в Запорожской области). Сазонов написал, что украинская разведка искала скопления техники противника и обнаружила «кортеж на внедорожниках». Вместе с Делимхановым якобы погибли «другие приближенные к Кадырову и еще около двухсот личного состава».

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