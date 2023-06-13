Власти Хакасии по просьбе Минобороны перестали публиковать некрологи о погибших на войне в Украине

Правительство Хакасии отказалось от публикации некрологов о погибших на войне в Украине жителях республики. Об этом сообщает издание «Сибирь.Реалии», ссылаясь на источники, близкие к региональным властям.

По их словам, такое решение было принято по просьбе представителей Минобороны. В военном ведомстве оказались недовольны тем, что журналисты используют такие сообщения для подсчета российских потерь.

До сих пор пресс-служба правительства Хакасии регулярно сообщала о гибели на войне в Украине военнослужащих российской армии и наемников ЧВК Вагнера.

Последнее такое сообщение было опубликовано 26 апреля. Тогда правительство Хакасии сообщило о гибели на фронте депутата регионального Верховного Совета Дмитрия Иванова. Он воевал в составе ЧВК Вагнера под Бахмутом.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года российское Минобороны сообщало о потерях лишь трижды. Последний раз это сделал министр обороны Сергей Шойгу в сентября 2022 года. Тогда он сказал, что на фронте были убиты 5937 российских военнослужащих.

В свою очередь, журналисты Русской службы Би-би-си и «Медиазоны», которые вместе с волонтерами ведут список российских потерь по данным из открытых источников, подтвердили гибель 25 218 человек, воевавших на стороне России. Из них 135 человек были жителями Хакасии.

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