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В Лену из-за столкновения танкеров вылились десятки тонн бензина 

10:00 • 13.06.2023

На реке Лена столкнулись два танкера «Ерофей Хабаров» и «ТР-901». Из-за повреждения цистерны в воду попало около 90 тонн бензина. В Киренском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации. 

Авария произошла вечером 12 июня в порту рядом с поселком Алексеевск. Танкер «ТР-901» стоял на ремонте. В свою очередь, «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина. Им управлял помощник капитана, а сам капитан в это время был пьян, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 

По его словам, в результате аварии в Лену попало от от 60 до 90 тонн бензина. «На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов. В них созданы рабочие группы. В числе прочего их задача — отслеживать, чтобы люди не использовали воду из реки для собственных нужд и водопоя сельскохозяйственных животных», — написал Кобзев.  

В Росморречфлоте приводят другие оценки. «"Хабаров" получил пробоину в районе грузового танка со 148 тоннами бензина. 138 тонн попало в воду, после чего утечка была прекращена», — сообщили в пресс-службе компании. 

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