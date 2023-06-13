Украина наступает и отвоевывает некоторые населенные пункты, но, вероятно, несет существенные потери 

Украинские власти заявляют, что ВСУ взяли под контроль несколько небольших населенных пунктов, которые ранее контролировали российские войска. Частично эту информацию подтверждают пророссийские военные блогеры. Однако эксперты пока не берутся оценивать успех украинского контрнаступления.

За неделю с 5 по 11 июня украинские военные освободили 90 квадратных километров своей территории. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Для сравнения эта территория в два раза больше, чем площадь Бахмута, за который несколько месяцев шли ожесточенные бои.

По словам Маляр, ВСУ освободили семь населенных пунктов — Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное. Эту информацию частично подтверждают российские военные блогеры и украинские военкоры.

Так, в сети появилось видео из села Сторожевое. На кадрах военные держат флаг Украины, а на заднем плане слышны звуки взрывов.

В то же время пророссийский телеграм-канале WarGonzo сообщает, что Макаровка остается местом ожесточенных боев. «Продвижение противника есть, и отрицать его не получится, сколько не называй синюю зону серой», — говорится в сообщении канала. В свою очередь, пророссийский телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что населенный пункт Макаровка за понедельник «трижды переходил из рук в руки».

В понедельник сотрудник российского телеканала ВГТРК Александр Сладков сообщил, что на востоке Донецкой области российские военные отступают за населенный пункт Урожайное. «Части Минобороны организованно отошли на следующую линию обороны. Погоды нет, авиация не работает. Идут напряженные бои», — написал он.

В российском Минобороны заявили, что в Запорожской области им удалось захватить немецкие танки «Леопард» и американские БМП «Бредли». Видео иностранной техники опубликовало российское агентство РИА «Новости».

Военные аналитики, опрошенные The New York Times, говорят, что пока рано оценивать результаты украинского контрнаступления. Однако они отмечают, что разрушение плотины Каховской ГЭС не замедлило продвижение ВСУ. Также NYT со ссылкой на экспертов пишет, что Киев, вероятно, несет тяжелые потери, атакуя укрепленные российские позиции.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления, но отказался раскрыть подробности. «Важно, что Россия чувствует постоянно, что им недолго осталось. Контрнаступательные и оборонительные действия происходят в Украине, на какой стадии — я не буду говорить подробно. Доверять надо нашим военным. И я им доверяю. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте», — сказал тогда Зеленский.

Успешное контрнаступление Украины может склонить Владимира Путина к переговорам. Так считает государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Киев получит новый внушительный пакет помощи, о котором объявят на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что украинское контрнаступление может продлиться несколько недель или месяцев. «Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию, но никогда не нападать на Россию и избежать любых форм эскалации этого конфликта», — сказал он

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