Новозеландская радиостанция извинилась за публикацию «прокремлевского мусора»

Руководитель новозеландской государственной радиостанции RNZ Пол Томсон извинился за публикацию «прокремлевского мусора». Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам Томсона, один из сотрудников без ведома руководства внес изменения в несколько статей про Украину, опубликованных на сайте радиостанции, добавив туда тезисы российской пропаганды.

В общей сложности таким правкам подверглось более десятка материалов, в которых радиостанция ссылалась на такие источники, как Би-би-си и Reuters.

Сотрудник, пойманный на неавторизованных правках, признался, что занимается этим уже много лет. Среди прочего он добавлял в публикации про Украину информацию о том, что российским границам угрожали «украинские неонацисты», а Крым был не аннексирован, а вошел в состав России по итогам референдума.

Томсон назвал этот случай болезненным и шокирующим и сообщил, что ответственный за правки сотрудник отстранен от работы.

«Я крайне огорчен тем, что в наших статьях оказался прокремлевский мусор, этому нет оправдания», — сказал Томсон, отдельно извинившись при этом перед своей украинской аудиторией. «Этот инцидент также поднимает важный вопрос о редактировании наших новостей в режиме онлайн. Очевидно, наша система редактирования не так надежна, как должна была быть», — добавил он.

Томсон также сообщил, что теперь сотрудники радиостанции просматривают тысячи ранее опубликованных на ее сайте статей в поисках подобных изменений. По его словам, на полную проверку могут уйти недели.

Между тем, как пишет новозеландская новостная платформа 1News, живущие в Новой Зеландии выходцы из Украины жаловались на пророссийскую пропаганду в материалах RNZ еще в прошлом октябре.

В частности, внимание украинской общины привлекла редакционная статья, в которой утверждалось, что Новая Зеландия «сама того не осознавая, помогает вооружать неонацистских боевиков и крайне правые группировки».

Несмотря на то, что письмо с жалобой было отправлено в редакцию еще восемь месяцев назад, этот материал был доступен на сайте радиостанции на этой неделе.

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