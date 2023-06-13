Каждый второй российский медик знает коллег с купленной квалификацией 

Почти половина опрошенных российских медицинских работников признались, что знают коллег, которые подделали документы о присвоении им квалификационной категории — второй, первой или высшей. Результаты опроса сервиса «Актион медицина», который занимается экспертной поддержкой сотрудников медорганизаций, публикует «Коммерсантъ».

Так, согласно опросу, 51% врачей знают коллег, которые пользуются поддельными удостоверениями о присвоении квалификационной категории. Больше половины из них говорят, что подделки нужны для повышения статуса и увеличения потока пациентов, а также для трудоустройства. Еще около 20% утверждают, что документы подделывают ради доплат.

При этом около 56% опрошенных считают, что их коллеги не стали проходить аттестацию самостоятельно, потому что это очень сложная процедура. Примерно столько же респондентов рассказали о непонятных условиях аттестации. А около 40% заявили, что им не хватает времени на честное получение квалификационной категории из-за высокой нагрузки на работе.

«Да, эти удостоверения могут быть и куплены. Есть масса фирм, которые предлагают подобные услуги, и большинство из них делают это через официальные структуры. То есть удостоверение будет совершенно официальное. Наверное, есть и поддельные. Но если человек идет именно от медучреждения, потому что руководство настаивает, чтобы он получил категорию, никакой сложности сделать это официально нет, поскольку все аттестационные комиссии обычно друг друга знают. Берется отчет предыдущего оппонента, исправляется фамилия и имя. Если все это сверху спущено, то проблем не бывает», — рассказала изданию руководитель московского отделения профсоюза медработников «Действие» Мария Губарева.

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