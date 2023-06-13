Беженец из Украины выиграл полмиллиона евро в лотерею

В Бельгии украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в Национальную лотерею. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представительницу организаторов розыгрыша Йоке Вермоер.

По ее словам, из-за происходящего сейчас у него на родине «чувства мужчины были очень смешанными». Она отметила, что его мысли «явно в Украине, и сейчас тяжело радоваться всему происходящему». Тем не менее он был «очень счастлив своей победе», сообщила Вермоер.

По правилам Национальной лотереи имена победителей не раскрываются. Организаторы розыгрыша сообщили журналистам лишь, что ему от 18 до 24 лет и он живет в Брюсселе уже год. Выигрышный билет он купил на заправке за пять евро.

В числе других победителей, выигравших суммы более ста тысяч евро, украинец был приглашен в штаб-квартиру Национальной лотереи в Брюсселе, чтобы получить свои деньги.

Как говорится в сообщении Национальной лотереи, победитель сказал, что собирается использовать выигрыш, чтобы помочь своим соотечественникам и восстановить Украину. Но прежде, по его словам, он планирует отпраздновать свою победу с семьей и друзьями, в том числе теми, кто помог ему интегрироваться в Брюсселе. Он также заявил, что, несмотря на найденные в Бельгии жилье и работу, вернется в Украину, как только закончится война.

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