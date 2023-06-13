Автор книги «Ешь, молись люби» отложила выход своего нового романа, действие которого происходит в Сибири, из-за критики украинцев

Автор романа «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт объявила о переносе выхода своей новой книги «Снежный лес». Об этом она написала в своем твиттере. По словам писательницы, такое решение она приняла из-за критики украинцев.

«Я получила огромное, огромное количество откликов и ответов от моих украинских читателей, которых разозлило, опечалило, разочаровало и ранило то, что я буду выпускать такую книгу в это время», — сообщила Гилберт.

По ее словам, выход книги отложен на неопределенное время, чтобы не «добавлять какой-либо боли людям, которые уже испытывают и продолжают испытывать тяжелые страдания».

Действие нового романа Элизабет Гилберт под названием «Снежный лес» происходит в середине ХХ века. Книга рассказывает о семье, которая уезжает в Сибирь, чтобы противостоять советским властям и защищать природу от индустриализации. Изначально планировалось, что роман появится в продаже в феврале 2024 года.

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