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Жителя Тамбова оштрафовали за недоносительство 

18:11 • 12.06.2023

Суд в Тамбове оштрафовал местного жителя Кирилла Швецова за то, что он не донес в полицию на своего знакомого, который решил вступить в воюющий на стороне Украины легион «Свобода России». Об этом пишет издание «Твердый знак Тамбов»

Швецова признали виновным в том, что он не сообщил силовикам о готовящемся преступлении и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кроме того, Швецов записал видео, в котором рассказал, что в легион «Свобода России» собирался вступить Артем Скакалин. С ним Швецов познакомился в интернете в начале июня 2022 года. В личной переписке Скакалин написал, что хочет поехать в Украину и воевать против российских вооруженных сил в составе легиона «Свобода России». В ролике Швецов говорит, что понимал, что легион является «незаконным формированием», но не придал этому особого значения. 

27-летнего дворника из Тамбова Артема Скакалина сотрудники ФСБ, по данным Shot, задержали в начале июля 2022 года в Брянской области в полутора километрах от российско-украинской границы. В октябре Скакалина приговорили к семи годам колонии строгого режима за «покушение на участие в незаконном вооруженном формировании». 

Это не первый штраф за недоносительство. В мае 2023 года суд во Владивостоке оштрафовал на 45 тысяч рублей студентку первого курса местного учебного заведения Анну Вахрамееву. Поводом стало то, что она не сообщила силовикам о комментариях своей подруги, которые, по мнению полицейских, содержали «призывы к терроризму».

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