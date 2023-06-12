Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

В Италии на 87-м году жизни скончался бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

9 июня стало известно, что его второй раз за месяц госпитализировали в клинику «Сан-Раффаэле». Там он прошел медосмотр в рамках курса лечения гематологического заболевания. Об этом сообщили лечащие врачи Берлускони Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.

При этом они подчеркивали, что повторная госпитализация Берлускони «не вызвана ухудшением состояния или какими бы то ни было опасениями медиков». Предыдущий курс лечения в той же клинике он проходил с 5 апреля по 19 мая.

Дебютировав в политике в возрасте 57 лет, Берлускони четырежды занимал пост премьер-министра Италии в 1994—1995, 2001—2005, 2005—2006 и 2008—2011 годах. Будучи одним из богатейших людей страны, он стал первым мультимиллиардером, возглавившим европейское государство.

В 1994 году Берлускони одержал победу на общенациональных парламентских выборах вместе с партией «Вперед, Италия!», которую он основал всего за 60 дней до этого.

Эту партию принято считать правоцентристской, а в основе ее формирования лежала личная харизма Берлускони. Внешне партия и ее программа выглядели плюралистичным, однако, по утверждениям местной прессы, изнутри она базировалась на автократических методах руководства. Итальянские политологи называли «Вперед, Италия!» «личной партией Берлускони».

Познакомившись с президентом России Владимиром Путиным в 2001 году, Берлускони не раз публично называл его другом. Он также многократно выступал в защиту российских властей при обсуждении вопросов о боевых действиях в Чечне и проблемах с соблюдением прав человека в России, а также оправдывал действия Москвы по аннексии Крыма.

После начала крупномасштабного российского вторжения в Украину Берлускони заявил, что «глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром». Он также пожаловался, что Путин больше не отвечает на его звонки. Кроме того, Берлускони возложил ответственность за военные преступления в Буче и других украинских городах на российских военных.

В то же время в феврале 2023 года он заявил, что не стал бы встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его ответственным за гибель украинцев и разрушения. Берлускони также заявил, что если бы Зеленский «не атаковал самопровозглашенные республики» Донбасса, то войны бы не было.

По данным на конец 2016 года, против Берлускони в Италии было возбуждено в общей сложности 61 судебное расследование и уголовное дело. Его обвиняли по множеству статей, в частности, в связях с мафией, взяточничестве, коррупции, отмывании денег, незаконном финансировании политических партий, подделке финансовых документов, налоговом мошенничестве, давлении на свидетелей и сексуальных контактах с несовершеннолетней.

Большая часть уголовных дел так и не дошли до суда, либо были прекращены из-за истечения срока давности или примирения сторон. Обвинительные приговоры в отношении Берлускони выносились трижды, однако после апелляций в силе остался лишь один — за налоговые преступления. Однако, из-за преклонного возраста Берлускони и объявленной в Италии амнистии он был освобожден от отбывания наказания.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.