Российских студентов отправят восстанавливать Мариуполь

Этим летом Российские студенческие отряды отправятся на восстановление инфраструктуры оккупированного Мариуполя, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала, что студенты уже восстановили мемориальный комплекс «Саур-Могила» в так называемой ДНР.

Выступая на открытии 64-го трудового семестра Российских студенческих отрядов, Голикова сказала, что более семи тысяч студентов сейчас «помогают снимать пиковую нагрузку на железнодорожный транспорт» в качестве проводников пассажирских вагонов. Еще более двух с половиной тысяч «стройотрядовцев» отправятся работать на БАМ. Всего в этом году частью студенческих отрядов станут более 200 тысяч студентов из 81 региона.

На сайте Российских студенческих отрядов говорится, что это молодежная общероссийская общественная организация, которая «обеспечивает трудовой занятостью более 150 тысяч молодых людей из 81 региона». Она занимается «гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи».

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