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Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, уходит из России

15:04 • 10.06.2023

Шведская компания Essity, которая производит средства личной гигиены, объявила о прекращении работы в России и о продаже бизнеса в стране. Ей принадлежит 70 брендов, включая Zewa, Libresse и Libero. 

В заявлении компании говорится, что она начала уходить с российского рынка в апреле 2022 года. Всего за прошлый год она списала российских активов примерно на 1,7 миллиардов шведских крон — по текущему курсу это почти 13 миллиардов рублей. Чистые продажи Essity в России в 2022-м составили примерно 2% от их общего объема. 

В компании добавили, что ее руководство уже подписало соглашение с покупателем, и что сделка по продаже бизнеса одобрена российскими властями. Ожидается, что процесс завершится во втором квартале 2023 года. Имя покупателя не раскрывается.

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