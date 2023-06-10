Крымского художника Богдана Зизу, приговоренного к 15 годам колонии, переводят в карцер. Сегодня он начал голодовку

Активиста из Крыма Богдана Зизу, которого в начале июня приговорили к 15 годам колонии, переводят в карцер. Об этом изданию «Крым. Реалии» сообщила его сестра Александра.

«С понедельника его переводят в изолированную камеру, карцер. Там не будет никаких условий для жизни, даже розеток, чтобы нагреть воду. Там есть одна кровать, но днем ее складывают, ложиться до отбоя нельзя. Если человек садится, то его бьют», — сказала Александра. Она добавила, что сейчас Богдан Зиза чувствует себя нормально: «Он, к счастью, имеет крепкое здоровье. Но знаю, что моральное состояние немного подавлено, потому что он больше года находится в заключении».

6 июня активиста Богдана Зизу приговорили к 15 годам колонии общего режима по статьям об оправдании терроризма, подготовке к совершению теракта и вандализме по мотивам политической вражды. По версии следствия, в ночь на 16 мая 2022 года Зиза облил синей и желтой красками здание российской администрации Евпатории, а затем бросил в окно коктейль Молотова. Зажигательная смесь потухла и возгорания не произошло.

Зиза снимал свою акцию на видео. Одновременно он опубликовал в соцсетях видеообращение с призывом выступать против войны в Украине. Впоследствии этот ролик стал поводом для обвинения художника в «оправдании терроризма».

Во время выступления с последним словом перед оглашением приговора Зиза заявил, что 10 июня начнет голодовку. Он запретил применять к нему принудительное кормление.

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