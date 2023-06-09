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С начала войны Роскомнадзор заблокировал более 200 тысяч сайтов

09:18 • 09.06.2023

Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года заблокировал доступ к 206 тысячам сайтов. Об этом агентству РИА «Новости» рассказал заместитель главы ведомства Вадим Субботин. 

По его словам, на заблокированных ресурсах размещались призывы к несанкционированным акциям и беспорядкам, военные «фейки», а также материалы, «дискредитирующие» российскую армию. 

Субботин отметил, что все эти сайты заблокированы, а их «материалы удалены из соцсетей». При этом он подчеркнул, что ни одно медиа, которое попало под ограничения, не обратилось в Роскомнадзор с просьбой снять блокировку. 

В начале июня Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для социальной журналистики Medium. В ведомстве объяснили блокировку тем, что там обнаружили «фейки» о российской армии.

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