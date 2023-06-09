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Летний лагерь в Бурятии переделали в центр военно-патриотической подготовки. Инструкторами стали спецназовцы из Чечни

16:50 • 09.06.2023

Детский оздоровительный центр «Огонек» в Улан-Удэ сделали центром военно-патриотической подготовки, сообщила телеграм-каналу «Люди Байкала» директор лагеря Ольга Чернова. Программа смен рассчитана на подростков от 14 до 17 лет. 

Чернова сообщила, что заниматься с детьми будет 21 инструктор — все они прошли обучение в школе спецназа в Грозном. Воспитанников лагеря будут учить тактической, огневой и строевой подготовке. Также детей научат собирать автомат и стрелять из него, а еще проведут для них уроки по истории России и медицине. Каждый день подростки будут заниматься по три часа. 

Первая смена начнется 10 июня. За лето лагерь посетят 900 подростков. Как отмечает канал «Люди Байкала», речь идет о кадетах, юнармейцах, казаках, спортсменах и детях российских военных.  

Подобные военно-патриотические лагеря в России до конца лета должны посетить более девяти тысяч подростков, говорится на сайте полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Такие смены состоятся в лагерях Бурятии, Калмыкии, Татарстана, Чечни, Хабаровского края и других регионах страны. Организатором стал Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».  

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