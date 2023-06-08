В Коми депутата оштрафовали из-за отсутствия плашки «иноагента» на его запросах в прокуратуру и МВД

Суд в Сыктывкаре оштрафовал на 60 тысяч рублей депутата госсовета Республики Коми Виктора Воробьева по двум административным делам об отсутствии маркировки «иноагента». Об этом сообщило петербургское издание «Ротонда».

По его данным, поводом для составления административных протоколов стало отсутствие плашки «иноагента» на депутатских запросах, которые Воробьев отправил в прокуратуру и МВД.

Речь идет о четырех запросах, которые касались действий мэра Печоры, назвавшего журналистов проститутками, деятельности экономической полиции, судебных приставов и его коллеги-единоросса. Административных протоколов на Воробьева было составлено также четыре, два из них суду еще предстоит рассмотреть.

За неоднократное нарушение административной статьи об «иноагентской» маркировке Воробьеву может грозить уголовная ответственность, а также лишение депутатских полномочий.

Сам он объяснял отсутствие такой маркировки на своих запросах тем, что если «иноагентская» плашка должна присутствовать на бланках депутатских запросов, то аналогичным образом необходимо маркировать в том числе разработанные им законопроекты, а затем и принятые законы.

Отвечая на вопросы издания «7х7», Воробьев сказал, что не получал решения суда, а узнал о нем из СМИ. Он также пообещал обжаловать назначенные ему штрафы.

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