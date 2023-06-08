В Калининграде арестовали рассказавшего об «управляемых терактах» экс-сотрудника ФСБ

Суд в Калининграде арестовал на 10 суток за «мелкое хулигантство» бывшего сотрудника ФСБ Эмрана Наврузбекова, который ранее рассказал о преступлениях спецслужбы. Об этом сообщает издание «Вот Так», ссылаясь на жену Наврузбекова Ирину.

По ее словам, полицейские дали Наврузбекову покурить и связаться с семьей. Сегодня к нему должен приехать адвокат.

Накануне Наврузбекова депортировали из Польши, где он находился с 2017 года и дважды просил политического убежища. Обе заявки отклонили, а в мае польская полиция задержала его якобы за «агрессивное поведение». Сам Наврузбеков утверждает, что был задержан, когда шел на работу из лагеря беженцев.

После задержания польский суд запретил ему въезд в страны Евросоюза и постановил депортировать его на родину. Адвокаты Наврузбекова успели подать экстренную жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой указали, что в России ему может грозить смерть. Однако польские власти депортировали Наврузбекова не дожидаясь решения ЕСПЧ.

До 2017 года Наврузбеков работал в ФСБ на Северном Кавказе. А затем сбежал в Польшу через Беларусь вместе с женой и детьми.

В декабре 2022 года он дал интервью основателю правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину, в котором рассказал о преступлениях спецслужбы. В частности, по его словам, ФСБ через подконтрольных ей людей организует «управляемые теракты» и расстреливает невиновных граждан, а затем выдает это за «ликвидацию террористов».

Кроме того, Наврузбеков сообщил, что сотрудники спецслужбы «подбрасывали людям наркотики и оружие, участвовали в пытках и фальсификации уголовных дел в отношении невиновных в качестве мести за отказ от сотрудничества».

Позже Наврузбеков рассказал, что польские силовики задержали его вскоре после того, как он передал Осечкину более 500 закрытых файлов для Гаагского трибунала.

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