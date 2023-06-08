В египетской Хургаде акула убила российского релоканта

В египетском городе Хургада в районе пляжа «Dream Beach» в результате нападения акулы погиб российский гражданин. В сети распространились видео смертельного нападения. Мужчина находился в воде, когда акула подплыла на расстояние в несколько десятков метров от берега.

Позже гибель гражданина России подтвердили в российском МИДе, сообщают РИА «Новости». А генконсульство России призвало «сохранять бдительность при нахождении в воде».

Baza сообщает, что погибшим был 23-летний уроженец Архангельской области Владимир Попов. Агентство со ссылкой на источник уточняет, что погибший был не туристом, а релокантом. Он недавно переехал в Египет вместе с отцом.

После смертельного нападения местные власти закрыли все пляжи Хургады.

Телеграм-канал Mash утверждает, что акула смогла так близко подплыть к берегу из-за того, что недавно в этом районе сняли защитные сетки, которые не дают крупным морским хищникам попасть в зоны для купания.

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