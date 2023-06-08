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Уголовное дело о «фейках» об армии против жителя Хабаровска прекратили в обмен на раскаяние и «патриотические посты»

21:16 • 08.06.2023

Жителя Хабаровска, чье имя не называется обвиняли в распространении «фейков» о российской армии. Однако суд прекратил уголовное дело, назначив ему лишь штраф. Такое решение судья объяснил тем, что подсудимый раскаялся и опубликовал несколько «патриотических постов». 

Уголовное дело против хабаровчанина завели за публикации в телеграм-канале. О каких именно постах идет речь, неизвестно. «Сетевые Свободы» пишут, что они касались военнопленных. 

В начале этого года Центральный районный суд прекратил уголовное преследование мужчины. Однако ему все же назначили штраф — 30 тысяч рублей. 

Такой мягкий приговор судья объяснил тем, что подсудимый впервые совершил преступление, полностью признал вину и раскаялся. Также он опроверг свои прошлые публикации и разместил в том же телеграм-канале несколько патриотических постов, посвященных подвигам российских военных. Кроме того, подсудимый пожертвовал 15 тысяч рублей детскому дому.

Суд счел, что таким образом подсудимый компенсировал «негативные последствия преступления, причиненные государству и обществу». 

Гособвинитель с таким решением не согласился и обжаловал его. Однако Хабаровский краевой суд оставил решение суда первой инстанции в силе.

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