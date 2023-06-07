Поддержать
Новости

В Москве повторно арестовали белоруса, запустившего бело-сине-белые шарики

16:39 • 07.06.2023

В ночь на 7 июня в Москве на выходе из спецприемника задержали отбывавшего там 15 суток ареста гражданина Беларуси Дмитрия Головлева. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным издания, после этого его доставили в Чертановский суд Москвы, который признал его виновным в демонстрации «экстремистской символики». 

По мнению суда, бело-сине-белый флаг, считающийся одним из символов антивоенного движения, используется легионом «Свобода России», который признан российскими властями террористической организацией.

Впервые Дмитрий Головлев и его жена Юлия были задержаны 22 мая. По версии силовиков, Головлевы запустили в небо бело-синие шарики с прикрепленным к ним бело-сине-белым флагом в московском микрорайоне Чертаново.

После задержания суд признал Головлева виновным в «мелком хулиганстве» и арестовал на 15 суток.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»