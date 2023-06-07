В Москве повторно арестовали белоруса, запустившего бело-сине-белые шарики

В ночь на 7 июня в Москве на выходе из спецприемника задержали отбывавшего там 15 суток ареста гражданина Беларуси Дмитрия Головлева. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным издания, после этого его доставили в Чертановский суд Москвы, который признал его виновным в демонстрации «экстремистской символики».

По мнению суда, бело-сине-белый флаг, считающийся одним из символов антивоенного движения, используется легионом «Свобода России», который признан российскими властями террористической организацией.

Впервые Дмитрий Головлев и его жена Юлия были задержаны 22 мая. По версии силовиков, Головлевы запустили в небо бело-синие шарики с прикрепленным к ним бело-сине-белым флагом в московском микрорайоне Чертаново.

После задержания суд признал Головлева виновным в «мелком хулиганстве» и арестовал на 15 суток.

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