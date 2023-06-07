В Магадане из-за поломки самолета оказались более 200 иностранцев. В городе для них не нашлось ни гостиниц, ни пограничников

В Магадане из-за поломки двигателя утром 6 июня экстренно сел самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско. Гостиниц для 11 членов экипажа и 232 пассажиров, большинство из которых граждане США и Индии, в городе не нашлось.

В то же время, по словам местного губернатора Сергея Носова, оказавшись в Магадане иностранцы сразу получили о нем массу впечатлений. «Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму — первое впечатление о Магадане. Второе — они проходили через наш аэровокзал. И третье — гостиниц нет», — сказал он местному изданию «Магаданская правда».

По его словам, в гостиницах все же нашлись номера, но только для семей с детьми. Остальных разместили в здании школы. Там им придется дожидаться резервного борта, который, по данным ТАСС, прибудет только 8 июня.

Носов также рассказал, что в аэропорту Магадана не оказалось служб, необходимых для приема иностранцев. «Аэропорт вроде бы международный, но нет ни таможенной службы, ни пограничников паспортного контроля», — сказал он, объяснив это сокращением расходов.

При этом Носов пообещал, что уже в июле начнется «лечение неровностей» взлетно-посадочной полосы, а в 2024 году в аэропорту откроется новый терминал. Также, по его словам, город готовится к строительству четырехзвездочной гостиницы.

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