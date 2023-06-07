Суд в Тамбове арестовал бывшего военного за антивоенные обращения к молодежи и губернатору

Октябрьский районный суд Тамбова арестовал на два месяца бывшего руководителя военно-патриотического клуба «Русский» Олега Борисенко, которого обвиняют в «повторной дискредитации» армии. Об этом пишет местное издание «Твердый знак», ссылаясь на адвоката Борисенко Дмитрия Кислинского.

По его словам, поводом для возбуждения уголовного дела стали два видеоролика, опубликованные Борисенко в этом году.

В первом он призвал своих бывших воспитанников из военно-патриотического клуба «Русский» не участвовать в войне в Украине, а саму войну назвал преступной.

Во втором ролике Борисенко обращается к губернатору Тамбовской области Максиму Егорову и предлагает ему съездить на Полынковское кладбище, чтобы посмотреть на могилы погибших в Украине солдат.

Это уголовное дело стало уже вторым, возбужденным против Борисенко. Ранее его обвинили в «дискредитации» армии после того, как он облил краской плакат с литерой Z.

Накануне отправки в СИЗО Борисенко отбыл 10-дневный арест за неуплаченный вовремя штраф за переход дороги в неположенном месте. На выходе из спецприемника его задержали полицейские, которые отвезли его в суд. Оттуда Борисенко отправился в СИЗО.

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